Введение в действие Закона о ж/к услугах отстрочено до 1 мая 2019 года. Также до 1 августа 2020 года отсрочено вступление в силу нормы о применении финансовых санкций к субъектам хозяйствования за нарушение сроков установления средств учета тепловой энергии и воды.

Соответствующий Закон (проект № 8424) Верховная Рада приняла на заседании 7 июня 2018 года.

Напомним, необходимость отсрочки реформы ЖКХ обсуждалась в связи с проблемами имплементации законов о ж/к услугах и коммерческом учете тепла и воды.

Уже заключенные договоры о предоставлении коммунальных услуг сохраняют силу на определенных в них условиях, однако потребители должны заключить с исполнителями новые договоры до 1 мая 2020 года.

Нормы касаемо услуги по управлению многоквартирным домом вводятся в действие с 10 июня 2018 года, но уже заключенные договоры о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий сохраняют силу на определенных в них условиях, пока не будут заключены договоры о предоставлении нововведенной услуги.

До утверждения Кабинетом Министров типового договора о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом стороны могут заключить договор по форме и на условиях, согласованных между управляющим и совладельцами.

Также установлено, что при возмещении расходов оператора внешних инженерных сетей, связанных с установкой, обслуживанием и заменой узлов коммерческого учета, потребителям коммунальных услуг и собственникам (совладельцам) помещений, оборудованных индивидуальными системами отопления и (или) горячего водоснабжения, которые платят соответствующие взносы, предоставляются льготы и субсидии.

Льготы и субсидии для возмещения расходов по оплате услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий предоставляются до даты вступления в силу договоров о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом.

Напомним, что соответствующий законопроект был зарегистрирован в ВР 4 июня 2018 года.

Стало известно, что получателей субсидий будут дважды проверять на предмет оплаты ЖКХ.

Ранее стало известно, что украинцев не волнует возврат Крыма. Они хотят окончить войну и меньше платить за ЖКХ.

Также долги украинцев за услуги ЖКХ в 2017 году составили много больше миллиарда долларов.