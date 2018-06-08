Во Львов прилетели 5 самолетов-заправщиков КС-135 Stratotanker ВВС США со ~150 членами экипажа и наземного персонала на борту.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил США в Европе и Африке.

Воздушные судна будут совершать полеты в рамках учебных миссий с 4 по 16 июня 2018 года. Их используют для увеличения дальности полетов стратегических бомбардировщиков.

Топливозаправщики прилетели во Львов из нескольких авиабаз: RAF Mildenhall (Великобритания), McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Калифорния, США) и базы Национальной гвардии США в Иллинойсе.

Как говорится в сообщении, развертывание KC-135 в Украине является частью американской стратегии защиты европейских союзников, повышения безопасности в Восточной Европе и повышения уровня военного взаимодействия между странами-членами NATO и партнерами.

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