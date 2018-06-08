"Неужели не замечаете, как изменились сводки с фронта?" Порошенко считает ООС намного эффективнее АТО
Президент Украины Петр Порошенко считает Операцию объединенных сил (ООС) на востоке Украины значительно эффективнее проводившейся ранее антитеррористической операции (АТО).
"Неужели не замечаете, как изменились информационные сводки с фронта? Неужели вы не заметили, насколько Операция объединенных сил сейчас намного эффективнее АТО?", - сказал Порошенко на встрече со студентами-юристами в Киевском национальном университете им.Т.Шевченко в пятницу.
По словам главы Порошенко, Операция объединенных сил предоставляет военнослужащим больше прав.
"Шаг за шагом мы будем проводить политику восстановления украинского суверенитета на Донбассе. Не сомневайтесь: никогда Донбасс не будет российским", - подчеркнул Порошенко.
Ранее "Страна" сообщала, что после боя на донецком направлении без вести пропали двое украинских военных, а также о том, что Аваков заявил о полицейской операции на Донбассе в ближайшее время.