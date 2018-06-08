Президент Украины Петр Порошенко считает Операцию объединенных сил (ООС) на востоке Украины значительно эффективнее проводившейся ранее антитеррористической операции (АТО).

"Неужели не замечаете, как изменились информационные сводки с фронта? Неужели вы не заметили, насколько Операция объединенных сил сейчас намного эффективнее АТО?", - сказал Порошенко на встрече со студентами-юристами в Киевском национальном университете им.Т.Шевченко в пятницу.

По словам главы Порошенко, Операция объединенных сил предоставляет военнослужащим больше прав.

"Шаг за шагом мы будем проводить политику восстановления украинского суверенитета на Донбассе. Не сомневайтесь: никогда Донбасс не будет российским", - подчеркнул Порошенко.

Ранее "Страна" сообщала, что после боя на донецком направлении без вести пропали двое украинских военных, а также о том, что Аваков заявил о полицейской операции на Донбассе в ближайшее время.