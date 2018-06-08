В понедельник, 11 июня в ходе встречи глав МИД стран "нормандской четверки" Франция и Германия намерены представить свои инициативы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом в пятницу, 7 июня сообщил официальный представитель МИД Франции, подтверждая участие министра по делам Европы и иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана во встрече, передает ТАСС.

"Как подчеркнул 24 мая президент Французской Республики в ходе своего визита в Санкт-Петербург, предстоящие месяцы будут играть решающее значение (для урегулирования украинского кризиса - Прим.Ред.). Без достижения конкретных продвижений в таких сферах как безопасность, политика, гуманитарная помощь и экономика под вопросом окажется само доверие к нынешнему мирному процессу. Необходимо приложить все усилия к тому, чтобы найти выход из ситуации, отмеченной сотнями ежедневных нарушений режима прекращения огня, десятками смертей ежемесячно, а также использованием тяжелых вооружений и ухудшением гуманитарной ситуации для населения в зоне конфликта", - говорится в заявлении.

В этой связи Франция и Германия, отметил представитель французского внешнеполитического ведомства, выступят "с предложениями действий в каждой из вышеупомянутых сфер с тем, чтобы добиться возникновения положительной динамики, которая позволит продвигаться к полной реализации минских соглашений".

Как подчеркивается в заявлении, эти предложения могут также поспособствовать "восстановлению, на основе осуществления локальной автономии, суверенитета Украины над территориями, находящимися в настоящее время под контролем сепаратистов".

МИД Франции также отмечает, что Жан-Ив Ле Дриан, "впервые участвуя в переговорах в нормандском формате на министерском уровне, в ходе встречи, также как его германский коллега (Хайко Маас) выразит стремление Франции и Германии добиться того, чтобы стороны (конфликта) незамедлительно включились в реализацию положений Минских соглашений от сентября 2014 и февраля 2015 года".

Французское дипломатическое ведомство в этой связи также напоминает, что "министерская встреча в Берлине проводится как результат недавних контактов, осуществленных между главами государств и правительств стран "нормандской четверки".

В частности, это переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Петром Порошенко в Ахене 10 мая. "Это также визиты госпожи Меркель и президента Франции Макрона в Россию, совершенные 18 мая и 24-25 мая", - говорится в заявлении официального представителя французского МИД.

Министерская встреча в нормандском формате пройдет на вилле внешнеполитического ведомства "Борзиг" и начнется в 18:30 (19:30 по Киеву). Последний раз главы МИД "четверки" встречались в феврале 2017 года.

Как сообщала "Страна", Макрон обратился к Путину на "ты" и предложил найти решение по Украине. По его словам, стороны могут "работать сообща и консолидировать силы для нахождения совместных инициатив".

Напомним, что Трамп хочет вернуть Россию в "Большую восьмерку".