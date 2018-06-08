В пятницу, 8 июня 2018 цены на нефть эталонных марок европейской Brent и американской WTI продолжили снижаться. Очередная неделя завершена "в минусе" на ожиданиях роста нефтедобычи в мире.

Котировка августовских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 по Киеву опустилась на $0,66 (0,85%) - до $76,66 за баррель, передает Интерфакс.

Нефть сорта WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подешевела на $0,30 (0,45%) - до $65,65 за баррель.

С начала недели 4 июня цена Brent опустилась на 13 американских центов, WTI - на 16 центов.

Инвесторы по-прежнему выражают беспокойство относительно перспектив увеличения добычи нефти в странах ОПЕК во втором полугодии, о чем ранее сигнализировали Россия и Саудовская Аравия.

Кроме того, трейдеры опасаются продолжения наращивания темпов нефтедобычи в США. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о росте числа действующих нефтяных и газовых буровых установок в США в мае на 35 относительно апреля, до 1046 единиц, что является максимумом с марта 2015 года.

Месяцем ранее показатель превысил 1 тыс. впервые за три года, при этом в США продолжает увеличиваться число действующих буровых как на шельфе, так и на суше.

По миру в целом в минувшем месяце работали в среднем 2096 установок - на 9 больше, чем апреле. За год прирост показателя составил 161.

Как сообщала "Страна", 31 мая цена нефти поднялась выше $78 за баррель на данных о падении запасов в США. По данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 3,62 млн баррелей.

Отметим, что в январе-мае 2018 года Украина увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 36,8% или 102,26 тыс. тонн.