В ближайшие сутки погоду в Украине определит теплый воздух, неустойчивая погода ожидается на западе страны, сообщает Укргидрометцентр.

На Закарпатье, Прикарпатье, а также в Винницкой, Одесской, центральных и восточных областях ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер переменных направлений, 3-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°, днем 24-29°

В Киеве день пройдет без осадков, температура 14-16°, днем 26-28°.

Фото: meteo.gov.ua

В воскресенье, 10 июня, осадков не ожидается, лишь в западных и южных областях днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 24-29 °, в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской областях ночью 7-12°, днем 20-25°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

Как сообщала Страна, в пятницу на западе обещают дожди с грозами.

Ранее синоптик показала погодную карту с зоной высокой температуры над Украиной.

Мы писали, что в Гидрометцентре показали карту, где в пятницу по Украине прольются дожди.