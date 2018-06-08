Жарко, облачно, местами дожди. Гидрометцентр сообщил о прогнозе погоды на выходные
В ближайшие сутки погоду в Украине определит теплый воздух, неустойчивая погода ожидается на западе страны, сообщает Укргидрометцентр.
На Закарпатье, Прикарпатье, а также в Винницкой, Одесской, центральных и восточных областях ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер переменных направлений, 3-10 м/с.
Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°, днем 24-29°
В Киеве день пройдет без осадков, температура 14-16°, днем 26-28°.
Фото: meteo.gov.ua
В воскресенье, 10 июня, осадков не ожидается, лишь в западных и южных областях днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°, днем 24-29 °, в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской областях ночью 7-12°, днем 20-25°.
В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.
Как сообщала Страна, в пятницу на западе обещают дожди с грозами.
Ранее синоптик показала погодную карту с зоной высокой температуры над Украиной.
Мы писали, что в Гидрометцентре показали карту, где в пятницу по Украине прольются дожди.