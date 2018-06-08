Коммунальщики не рекомендовали в Киеве купание на пляже "Тельбин". На нем для информирования населения об угрозе - вывешен желтый флаг.

Ранее в Киеве временно не рекомендовали купаться на трех столичных пляжах "Пуща-Водица" и "Черторой", а также "Тельбин".

Об этом передают Украинские новости со ссылкой на сообщение Коммунального предприятия "Плесо" .

Согласно опубликованной информации, временно купаться не рекомендуется только на одном пляже из чертовой дюжины, имеющихся в украинской столице.

На остальных 12 пляжах Киева вывешен флаг зеленого цвета, что означает, что купаться разрешено без риска для здоровья.

Как сообщала "Страна", киевлянин прыгнул "бомбочкой" с Южного моста и разбился насмерть. По предварительной информации, мужчина погиб от сильного удара о дно. В том месте, где мужчина вошел в воду, глубина составляла 3 метра.