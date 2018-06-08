Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 26,145 грн/$1 с 26,155 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,135-26,155 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 8 июня аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,1364 грн/$1 с 26,1717 грн/$1. Торговый оборот составил $291,7 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $264,24 млн.



Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 11 июня 2018 года:

100 долларов США - 2613.6416

100 евро - 3072.0743

10 российских рублей - 4.1706

Как сообщала "Страна", после закона об Антикоррупционном суде наличный курс доллара подняли для подстраховки.

Ранее курс доллара повышают по чуть-чуть и ждут новостей от МВФ.

Также гривня продолжила свое медленное падение на украинском межбанке.