После успешного принятия в Раде законопроекта об Антикоррупционном суде, вторым обязательным условием для продолжения получения Украиной кредитов от МВФ осталось - повышение цены на газ до уровня импортного паритета. "Газовый вопрос" необходимо решить в ближайшие две недели.

Переговоры от правительства будет вести глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. В НАК эту информацию пока не подтверждают, передают Украинские новости.

За выполнение этого полностью отвечает Кабмин. Однако с апреля никакие переговоры с МВФ по газу не велись. поскольку не была ясна судьба законопроекта об антикоррупционном суде.

Вопрос цены "голубого топлива" выходит на первый план, и если Кабмину не удастся договориться с Фондом, то выделение очередного кредитного транша будет сорвано.

По информации агентства, возобновить диалог с МВФ по газовой теме правительство собирается сразу после одобрения Фондом законопроекта об антикоррупционном суде.

Не исключено, что Коболев будет предлагать ранее подготовленную схему, которая предусматривает, что после повышения цены продажей газа населению будет заниматься сам "Нафтогаз". Вариант НАК, по неофициальной информации, изначально понравился премьеру Владимиру Гройсману поскольку предполагал установления социальной нормы потребления газа по низкой цене - именно это и не подошло МВФ.

Сейчас механизм может быть откорректирован, однако пока не ясно каким именно образом.

По предварительной информации в восприятии обществом понятие "повышение цены газа" попытаются заменить на "установление единой цены", чтоб избежать негатива от словосочетания "повышение цены". Подобный трюк использовался при принятии пенсионной реформы.

Для всех будет установлена "единая цена", а попросту говоря, цену для населения поднимут до уровня цены для промышленности, сейчас это 11 тысяч гривен за 1 тыс. куб/м, с октября – 13-14 тысяч. Для сравнения - сейчас цена на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго составляет 6,9 тысяч гривен. То есть, повышение может оказаться почти двухкратным.

При этом пересмотрят и порядок субсидирования. Пересмотр будет наверняка не "в плюс", поскольку МВФ все еще считает, что в Украине на субсидии тратится слишком много денег.

Косвенным подтверждением такого варианта может служить последнее заявление Гроймана по этой теме, сделанное 8 июня в Раде. "В принципе, я думаю, что для многих украинцев не важно сколько будет стоить газ в середине страны, а важно сколько фактически они будут платить. Для меня это вопрос очень важен, я ищу выход для того, чтобы обслуживать внешние долги с одной стороны, а с другой стороны, чтобы украинцы, которые имеют небольшие доходы не почувствовали никакого повышения", - заявил премьер.

Собеседник агентства, знакомый с результатами переговоров с МВФ заявил что так или иначе, а для получения транша цену газа все-таки придется повысить. "Повышения цены - это неизбежно, если мы хотим продолжать программу", - отметил он.

Еже один важный момент для получения транша - это сокращение бюджетных расходов. Пока бюджет по доходам не выполняется. Министерство финансов уже заявило, что не стоит ожидать в ближайшее время повышения минимальной зарплаты, которое планировалось еще на апрель. Дефицит бюджета вместо плановых 2,5% может превысить 3%. Однако пока о секвестре бюджета речь не идет, однако управление финансами переведут в ручной режим, то есть, просто будут сокращать финансирование незащищенных статей, вводить ограничения и усилят контроль за расходованием финансов. Причем, как сообщили агентству источники, знакомые с ситуацией, все эти меры перед принятием будут согласовываться с МВФ.

Окончательные договоренности по всем вопроса с МВФ, и в первую очереди по газу, в оптимальном варианте нужно достичь до третьей декады июня, чтоб технически, учитывая процедуры МВФ, совет директоров фонда мог рассмотреть решение о выделении очередного транша до середины июля. Ведь после выполнения требований в Киев должна приехать миссия МВФ, чтоб зафиксировать это и подготовить изменения к меморандуму о сотрудничестве.

Затем через 2 недели вопрос о финансировании Украины должен быть вынесен непосредственно на совет директоров. Если согласование вопроса о цене газа затянется, то технически МВФ может принять решение о выделении денег уже в сентябре, поскольку в августе сотрудники фонда идут в отпуск.

Источники агентства, знакомые с принципами работы МВФ, также заверили, что отставка министра финансов Украины никоим образом не могут повлиять на дальнейшее сотрудничество Украины с кредитором. Подтверждением тому может служить и ситуация 2009-2010 годов, когда в правительстве работал и.о. министра финансов и это никак не отражалось на работе с МВФ.

Также, по информации агентства, правительство может отказаться от идеи переподчинения Государственной фискальной службы от Минфина, Кабинету министров, которая вызвала критику МВФ.

Как сообщала "Страна", Австрия продлила контракт с "Газпромом" до 2040 года.

"Американский газ в три раза дороже российского".

Отметим, что Гройсман выступил против космических премий руководству "Нафтогаза".