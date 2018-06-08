Известный юрист Андрей Портнов прокомментировал скандал вокруг высказываний нардепа Евгения Мураева (внефракционный) в отношении заключенного в России режиссера Олега Сенцова.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, меня, конечно, никто не спрашивал, но я хочу сделать заявление о Сенцове. Мое мнение сформировано заявлением ГПУ об уголовном деле против Мураева, а целью - высмеивание тупого украинского режима.

Текст моего заявления такой:

"З точки зору того, що людина готувала підпали та вибухи, для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм. Час розставить все по місцях". Тоже жду уголовное дело, тупые зачуханные отморозки", - написал Портнов.

Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Напомним, заявление Мураева прозвучало 7 июня на в эфире "112 Украина". При этом он не называл Сенцова террористом, а говорил, что так его воспринимает "часть населения".

Дословно это звучало так: "Сенцова можно по-разному воспринимать. С учетом того, что человек готовил поджоги и взрывы: для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем. И время покажет, кто прав".

Народный депутат Сергей Пашинский, а также фракция "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде потребовали от СБУ завести на Мураева уголовное дело за госизмену, а от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания пересмотреть лицензию телеканала "NewsОne".

ГПУ спустя пару часов открыла дело против Мураева за госизмену.

"Страна" разбиралась в подробностях скандала и в том, почему власти завели дело против нардепа Мураева и хотят забрать лицензию у NewsОne.