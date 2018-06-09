В пятницу, 8 июня Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения владельцам "Гавриловских курчат".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый избрал владельцу агрохолдинга - Евгению Сигалу - меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн.

Его жену Марину Сигал арестовали на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 90 млн гривен.

Также два месяца ареста с альтернативой внесения залога в размере 84 млн гривен суд назначил директору структурного подразделения предприятия Ивану Зозуле.

Отметим, что прокурор ходатайствовал об избрании ему меры пресечения в виде ареста с возможностью выхода на свободу под залог в размере 253 млн грн. То есть, на сумму в размере инкриминируемых убытков.

В зале присутствовали два десятка активистов и журналисты. Адвокаты подозреваемого ходатайствовали о том, чтобы Позволить Зозуле на время судебного заседания покинуть тюремный бокс. Однако судья, указав на невозможность обеспечения безопасности Зозули, отказал в этом.

Фигурантов по делу "Гавриловских курчат" следствие подозревает в создании ОПГ, нарушении правил экологической безопасности и использования недр.

Как сообщала "Страна", экс-нардепа и владельца "Гавриловских курчат" задержали за нелегальный могильник. Кроме того, сообщается, что предприятие выбрасывает в воздух чрезмерный объем загрязняющих веществ.

Согласно сообщениям СМИ, среди задержанных- собственник "Агромарса" и бывший нардеп Евгений Сигал, а также его супруга Марина. Следствие вменяет управленцам агрохолдинга Сигала нанесение ущерба которые окружающей среде на сумму более 200 млн грн.