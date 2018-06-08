Бетонный каркас пострадавшего от пожара Доме профсоюзов усилили с помощью стальных конструкций. Фасад здания отремонтировали и утеплили, он полностью остекленный с третьего по девятый этаж.

Об этом сообщает ABCnews.

Как рассказал главный инженер проекта Дома профсоюзов Артем Билык, большое внимание уделили функциональному наполнению Дома профсоюзов.

"Здесь заменили систему отопления, появились системы вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, противопожарная сигнализация и др. Также в здании оптимизировали пути эвакуации: появились пожарные лифты грузоподъемностью 1000 кг с тамбурами, установленные противопожарные двери, которые разделяют здание на отсеки", - пишет издание.

Кроме того, Дом профсоюзов оборудовали специальными санузлами, лифтами, подъемниками и пандусами для маломобильных групп населения.

Сейчас в здании проводятся внутренние работы с третьего по девятый этаж.Помещения на первых двух этажах будут отданы под общественную и, возможно, коммерческую функции.

В двух залах на первом и втором этажах разместится Комната памяти событий Революции Достоинства, с отдельным входом и лифтом.

Фото: abcnews.com.uа

Как сообщала Страна, ранее в Киеве сняли фасад с Дома профсоюзов.

Стало известно, что под музей Евромайдана выделят комнаты в киевском Доме Профсоюзов.

Напомним, к Евровидению-2017 киевский Дом профсоюзов накрыли большим панно.