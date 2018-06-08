Херсонский городской суд отказал защите Кирилла Вышинского в удовлетворении нового ходатайства. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик, передает "Интерфакс-Украина".

Речь идет о внедорожниках Mitsubishi Outlander и SsangYong Actyon. Машины забрали после обнаружения при обыске свидетельств о регистрации на имя журналиста.

Ранее мы писали, что в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

Напомним, Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

В этот же день сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. В ходе обысков у Вышинского был найден паспорт гражданина РФ, а также российские государственные награды.

16 мая его привезли в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.

21 мая защита подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляционную жалобу на арест К.Вышинского. 1 июня суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.

В ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

Как сообщала Страна, ранее Вышинский заявил, что может стать кандидатом на обмен заложниками

Мы писали, что говорил Путин об Украине во время "прямой линии", он говорил, что о выдаче Сенцова или обмене на Вышинского "пока не думали".