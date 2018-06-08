Президент США Дональд Трамп прибыл в Канаду на саммит G7. Об этом сообщает СBS News в Twitter.

Самолет Трампа приземлился в Баготвилле в провинции Квебек. Трампа сопровождают торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер, шеф аппарата Белого дома Джон Келли, советник по национальной безопасности Джон Болтон и другие американские чиновники.

Саммит G7 пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек.

WATCH: President Trump arrives in Quebec City for G7 summit; he'll take questions with French President Emmanuel Macron at 11:15 am ET https://t.co/gPokHDkAxK pic.twitter.com/zuAZ158l1c — CBS News (@CBSNews) 8 июня 2018 г.

Ранее "Страна" писала, что Трамп сократил программу пребывания на саммите - он покинет его в субботу утром, а не во второй половине дня, как изначально планировалось, пропустив повестку дня по экологии.

Перед саммитом Трамп резко критиковал других членов "большой семерки" за торговую политику в отношении США и заявлял, что намерен добиваться от них "честной" торговли. Президент США также заявил, что Россия снова должна быть принята в состав G8.

Также мы писали, что саммит "большой семерки" пройдет на фоне разногласий между США и остальными участниками объединения в связи с пошлинами на импорт стали и алюминия, введенными американской стороной. Трампу уже пообещали "холодный прием".