Президент США Дональд Трамп прибыл в Канаду на саммит G7. Об этом сообщает СBS News в Twitter.

Самолет Трампа приземлился в Баготвилле в провинции Квебек. Трампа сопровождают торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер, шеф аппарата Белого дома Джон Келли, советник по национальной безопасности Джон Болтон и другие американские чиновники.

Саммит G7 пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек.

WATCH: President Trump arrives in Quebec City for G7 summit; he'll take questions with French President Emmanuel Macron at 11:15 am ET https://t.co/gPokHDkAxK pic.twitter.com/zuAZ158l1c