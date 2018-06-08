59-летняя поп-легенда Мадонна поразила своих поклонников заявлением, что выходит замуж. Радостной новостью звезда поделилась на своей странице Instagram.

Мадонна, которая закрутила роман с парнем, младше ее на 27 лет, выложила в свой микроблог снимок, на котором она изображена в необычной диадеме, фате и, вероятно, белом свадебном платье.

"Буду невестой. Выйду замуж. На удивление!", - заявила эпатажная артистка, добавив хэштег "родственная душа".

Но мнения пользователей и поклонников певицы разделились. Одни поздравили и порадовались за своего кумира, а другие предположили, что это очередная выходка звезды или просто образ для нового клипа.

Однако, вероятно, это может быть правдой, ведь не так давно Мадонна переехала в Лиссабон, ближе к своему молодому любовнику - португальскому манекенщику Кевину Сампайо. Певица приобрела там особняк и перевезла туда четверых приемных детей.

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