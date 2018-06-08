В пятницу, 8 июня, в Парке партизанской славы установили необычный рекорд: десятки мам одновременно кормили грудью своих малышей в общественном месте. На событие приехали представители Национального реестра рекордов для подсчета участников и фиксирования результата.

Современное общество очень неоднозначно относится к теме грудного вскармливания в общественных местах. Поэтому главной целью флешмоба было показать людям, что покормить ребенка тогда, когда он этого требует, - это процесс естественный и прекрасный. Об этом Информатору рассказали организаторы мероприятия.

Эксперт по рекордам Виталий Зорин признался, что зафиксировать такого рода достижение оказалось не так легко: некоторые детки уснули, некоторые просто были не голодны. Ну и сам процесс достаточно индивидуальный и интимный, который маленьким участникам сложно было начать по свистку.

Фото: kiev.informator.ua

Планировалось, что к установке рекорда присоединятся больше 100 желающих. Но в самый последний момент стало ясно, что храбрых мам, которым небезразлична эта тема, намного меньше.

Тем не менее, рекорд был установлен: 31 мама одновременно принялись кормить своих малышей в публичном месте. Организаторы очень надеются, что в следующем году им удастся повысить количество участников и побить предыдущий результат.

Как сообщала Страна, в День матери секстремистка Femen кормила ребенка грудью в центре Ватикана.

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