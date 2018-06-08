В пятницу, днем 8 июня в Чернобыльской зоне вновь вспыхнул пожар. Произошло возгорание сухой подстилки. Огонь удалось локализовать на площади 0,8 га.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины (ГИЯРУ) со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

К тушению пожара уже привлечены 45 человек и 7 единиц техники. В готовности находятся пожарные самолет Ан-32П и вертолет МИ-8.

"8 июня в 13:17 в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи села Копачи произошло возгорание сухой подстилки на площади около 1 га. По состоянию на 14:04 пожар локализован на площади 0,8 га", - говорится в сообщении.

По данным специалистов, радиационный фон на площадке ЧАЭС остается без изменений, угроза для персонала станции отсутствует.

Как сообщала "Страна", спасатели заявили, что в Киеве не стоит паниковать из-за пожара в Рыжем лесу Чернобыля.

По словам пресс-секретаря, "пожары в Чернобыльской зоне случаются ежегодно. "Здесь очень много факторов – это и человеческие факторы, и природные", - сказала она

Напомним, что Чернобыльскую зону снова откроют для туристов после пожара в "рыжем лесу".