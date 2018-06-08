Патрульные полицейские спасли мужчину, который был на грани самоубийства на мосту, разделяющем Черновицкую и Ивано-Франковскую области.

Об этом сообщает ТСН.

К экипажу, патрулировавшему международную трассу, обратились очевидцы, которые сообщили, что на мосту стоит человек. Подъехав на место, полицейские увидели мужчину, который перелез через ограждение и стоял над рекой, держась за столб.

Все просьбы перелезть назад мужчина игнорировал, угрожая прыгнуть вниз с 50-метровой высоты. В конце концов, хитростью, предложив мужчине зажигалку чтобы подкурить, патрульному удалось схватить мужчину за руку и с помощью случайного свидетеля перетащить его назад через забор.

Мужчина предпринял попытки перелезть через забор снова, поэтому патрульным пришлось надеть на него наручники и передать в райотдел.

Как сообщала "Страна", в Николаеве патрульные спасли девушку, которая прыгнула с моста. Патрульные перелезли через забор стройки, чтобы добраться до берега. Один из полицейских решил вплавь спасать девушку, второй - поддерживал голосовой контакт с потерпевшей, и корректировал действия напарника.

Отметим, что под Львовом полиция спасла литовца, который пролежал три дня в поле с парализованными ногами.