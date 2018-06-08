Нашумевший случай в Голосеевском районе столицы, когда ворона в кровь расклевала голову 50-летний женщине, оказывается, не единственный за последнее время. Черные птахи атакуют людей с конца мая, пишет КП в Украине.

Способ нападения, как правило, схож – подлетают сзади и бьют клювом по голове, могу целиться и в шею. Если не успеваешь увернуться, атака повторяется, а особо настырные могут преследовать убегающую жертву и даже вызвать подмогу. Такое впечатление, что птицам кто-то прокрутил знаменитый триллер Хичкока.

Об агрессивности ворон рассказывают, в частности, пользователи Facebook.

"Сегодня на меня напала ворона, дважды. Один раз успешно - темя болит", - пожаловался 26 мая киевлянин Глеб Биеник.

"Как страшно жить... На меня напала и клюнула ворона. Коварно, внезапно, сзади и сверху", - сообщил 7 июня Игорь Ляшенко.

Фото: facebook.com

В тот же день, как пишут пользователи соцсети, в районе киевского Политеха две вороны напали на пенсионерку, напугав старушку чуть не до смерти.

Директор Украинского центра кольцевания птиц Анатолий Полуда говорит, что в поведении птиц нет аномалии. Они адаптировались в большом городе, не боятся людей и действительно могут проявлять к ним агрессию в период гнездования.

"Когда птенцы уже оперились, но еще не научились летать, они могут выпасть из гнезда. Взрослые особи начинают беспокоиться и защищать их от потенциальных врагов", - говорит орнитолог.

Анатолий Полуда советует не выказывать страха, если ворона хочет на вас спикировать. Это только ее раззадорит. А вот сильно отбить пернатую рукой можно – вреда этой ей не причинит, но покажет, что она имеет дело с сильным противником.

"Через неделю-две, когда молодняк станет на крыло, родители перестанут за него волноваться, и агрессия спадет", - обещает Анатолий Полуда.

Разбить клювом череп человека ворона не в состоянии. Но пробить кожу до крови может. Тут нужно помнить, что вороны питаются на мусорниках, и постараться как можно быстрее обработать ранку йодом или другим антисептиком.

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