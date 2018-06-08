В некоторых регионах Украины уровень радиоактивности молока превышает норму в пять раз.

Об этом говорится в исследовании лабораторий в Университете Эксетера и Украинского института сельскохозяйственной радиологии, пишет Independent.

Ученые отобрали коровье молоко с частных ферм и домов в Ровенской области, в районе, расположенном в 200 км от места аварии на Чернобыльской АЭС. Исследователи обнаружили в молоке радиоактивный цезий в шести из 14 исследуемых поселений.

Ученые обнаружили повышенные уровни радиоактивного цезия в молоке, в том числе выше детского лимита в 40 Бк/л на восьми участках.

Наивысшие уровни были около 500 Бк/л - это в пять раз выше предел для взрослых и более чем в 12 раз выше нормы для детей.

"Более 30 лет после Чернобыльской катастрофы люди, как и раньше, регулярно подвергаются воздействию радиоактивного цезия потребляя молоко, на территориях, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС", - говорит одна из авторов исследования Ирина Лабунская из Эксетерского университета.

По ее словам уровень загрязнения почвы в исследуемых районах не слишком высокий, однако радиоактивный цезий продолжает накапливаться в молоке и других продуктах питания.

"Жители этих сел хронически подвергаются радиоактивности. Это создает опасность для здоровья почти для каждого органа в организме человека. Особенно это влияет на детей", - говорит Лабунская.

Эксперты предупреждают, что загрязнение молока по-прежнему будет превышать норму в некоторых частях Украины до 2040 года. Эту проблему смогут решить защитные меры, предусматривающие введение коровам Ферроцина (препарат для выведения радионуклидов), минерального удобрения картофельных полей и кормления свиней незагрязненным кормом.

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