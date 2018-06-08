Прокуратура направила в суд дело о разбойном нападении, в котором фигурирует Михаил Ковтунец, сын заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца. Об этом пишет "Украинская правда".

"Завершено судебное следствие. Обвинительный акт направлен в суд",- отметили в прокуратуре Киева и добавили, что защита ознакомилась с обвинительным актом, после чего его и передали в суд.

1 марта стало известно, что Михаил Ковтунець является фигурантом дела о разбойном нападении на курьера.

3 марта в ему сообщили о подозрении.

5 марта Ковтунца-младшего отправили под ночной домашний арест.

В общей сложности в деле трое обвиняемых. По версии следствия, они, сговорившись между собой, заказали через интернет-магазин iPhone 8+ и напали на курьера, который привез телефон на место встречи.

Ранее "Страна" писала о том, что за нападение на таксиста под Киевом задержали двух разбойников.

Также мы сообщали, что в Минобразования заявили, что разбой сына замминистра не причина для отставки.