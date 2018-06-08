Власти Италии не исключили наложение вето на продление антироссийских санкций в ходе предстоящего в конце июня голосования Совета ЕС.

Об этом заявил в пятницу, 8 июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе пресс-подхода к итальянским журналистам на полях саммита "Большой семерки" (G7).

"Что касается вето (на продление срока действий антироссийских санкций - Прим.Ред.), мы оценим позиции", - сказал Конте.

При этом премьер Италии отметил, что хотя "мы открыты к диалогу (с Россией - Прим.Ред.), это не значит перевернуть весь процесс, увязанный с реализацией минских соглашений".

"Мы являемся частью НАТО и совершенно не ставим под сомнение международную принадлежность Италии, но мы выступаем за диалог и очень внимательно относимся к тому, чтобы санкции не отразились на гражданском обществе России", - добавил он.

Как ранее стало известно от источников в Брюсселе, вопрос о продлении антироссийских санкций может быть внесен в повестку дня саммита ЕС, который пройдет 28-29 июня.

В случае применения Италией права вето, решение о продлении санкций ЕС против России будет заблокировано из-за принципа единодушия, которое требуется в Евросоюзе для принятия подобных решений.

Ранее Конте в своей программной речи в парламенте Италии заявил, что его правительство выступает за пересмотр санкций против России. Итальянский премьер также поддержал предложение президента США о возвращении России за стол переговоров "Большой семерки". Вопрос о возвращении к формату "восьмерки" уже обсуждался в 2017 году, когда в этом клубе председательствовала Италия. В частности, к предыдущему итальянскому правительству с призывами пригласить РФ на саммит в Таормине обращались представители партий "Лига", которая вошла в новое правительство Конте, и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

Как сообщала "Страна", Австрия предложила пересмотреть политику санций в отношении России.

"Для ЕС было бы желательно пересмотреть позицию касательно России, поскольку санкции, прежде всего, навредили австрийской экономике. Я всегда предупреждал о том, чтобы не подталкивать Россию в сторону Китая.

Настало время положить конец этим болезненным санкциям и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - заявил вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

Отметим, что президент США хочет вернуть Россию в "Большую восьмерку".