В Печерском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения первому из задержанных управленцев по делу "Гавриловских курчат", фигурантов которого следствие подозревает в создании ОПГ, нарушении правил экологической безопасности и использования недр. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Судья Вячеслав Пидпалый открыл заседание в производстве в отношении одного из управленцев агрохолдинга, владельцем которого является экс-нардеп Евгений Сигал - директора филиала агрохолдинга ООО "Комплекс Агромакс" Ивана Зозули.

В зале присутствует два десятка активистов и журналисты. Адвокаты подозреваемого ходатайствовали о том, чтобы Позволить Зозуле на время судебного заседания покинуть тюремный бокс. Однако судья, указав на невозможность обеспечения безопасности Зозули, отказал в этом.

Видео: Страна.ua

Фото: Cтрана.ua

Ранее "Страна" сообщала, что 6 июня в киевской области были проведены 14 обысков в помещениях агрохолдинга, выпускающего продукцию под ТМ Гавриловские курчата и по адресам жительства фигурантов дела. Согласно сообщениям СМИ, среди задержанных- собственник "Агромарса" и бывший нардеп Евгений Сигал, а также его супруга Марина. Следствие вменяет управленцам агрохолдинга Сигала нанесение ущерба которые окружающей среде на сумму более 200 млн грн.

Как сообщала Страна, ранее агрохолдинг советника Порошенко вывел на рынок новую торговую марку - "Винницкие цыплята".

Мы писали, что экс-нардепа и владельца "Гавриловских курчат" задержали за нелегальный могильник.









