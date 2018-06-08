Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ему приятно слышать от семей украинских политзаключенных осуждения мнения "некоторых народных депутатов" по делу Олега Сенцова.

Об этом он сообщил 8 июня во время встречи со студентами Национального университета им. Т. Шевченко, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Сейчас у меня была встреча с родственниками, родителями, женами, детьми политзаключенных, которые только за отказ принять российское гражданство, сдать украинский паспорт, убрать украинский флаг, находятся в российской тюрьме … И мне приятно было увидеть единство семей заключенных, решительное осуждение (слов - Прим.Ред.), которые некоторые народные депутаты позволили себе сделать из украинских, то есть с неукраинских каналов, в частности речь идет о Сенцове", – отметил он.

Как сообщала "Страна", Генпрократура начало расследование в отношении внефракционного нардепа Украины Евгения Мураева за высказывания об Олеге Сенцове. Досудебное расследование уголовного производства поручено СБУ.