Журналист Иван Яковина, один из фигурантов так называемого "списка-47", рассказал о том, как его вызвали по данному делу на допрос СБУ, но допросить не смогли, потому что не нашли способ пустить его внутрь здания по российскому паспорту.

Об этом анекдотичном случае Иван Яковина написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня была одна из самых странных ситуаций в моей жизни. Меня вызвали на допрос в СБУ, но сами же не пустили туда из-за российского паспорта. Много всего было странного, сейчас вот вспоминаю.

Такой эпизод, например: Ждем минут двадцать у второго уже здания. Терпение иссякает.

Следователь СБУ - худощавый невысокий светловолосый паренек - жалобно так говорит: "Да я что? Я - лишь печатная машинка, которая записывает за вами показания. Я не могу им приказать пустить нас, это вообще не мой отдел".

Вопросительно смотрю на оперативника главной спецслужбы страны. Он чуть бодрее, но, прямо скажем, тоже нос повесил: "И не мой [отдел]. Я - просто почтальон. Мне сказали доставить вам повестку, я и доставил. Меня тут вообще быть не должно".

"Вот - думаю, - блин.... Хаос и уныние в рядах защитников Украины, надо бы их как-то подбодрить".

Решил что-то героическое сказать, вспомнить (или придумать) славные страницы: "Смотрите, когда ваши коллеги ловят какого-то шпиона из России, они же везут его куда-то пытать! Очевидно, есть место, куда меня можно пустить. Может быть, туда поедем?".

Они призадумались, вышли вдвоем посовещаться на улицу. Через минуту возвращаются - мрачнее, чем были. "Да, есть место. Но этим тоже другой отдел занимается...".





Фото: facebook.com/yakovina.ivan/

Как сообщала Страна, ранее в СБУ подтвердили подлинность "списка-47", опубликованного "Страной".

Мы писали, как возник "расстрельный список" и почему за него возбудили дело по "Стране".

Кстати, из 47 лиц в "списке Бабченко" получили охрану всего 6 человек.