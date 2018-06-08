Киевская полиция открыла уголовное производство по факту разгрома представителями "Национальных дружин" поселения ромов в Голосеевском парке Киева. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киева.

"Полиция будет жестко реагировать... Никто не имеет права осуществлять незаконные действия, ставить псевдоультиматумы или ради пиара проводить показательные погромы в отношении других граждан. В частности, и в отношении представителей этнических меньшинств. За такие действия предусмотрена установленная законом ответственность, к которой будут привлечены все нарушители", - говорится в сообщении полиции.

По факту разгрома полиция Киева открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Накануне представители "Национального корпуса" сопровождали в парк журналистов телеканала ICTV, который снимал сюжет о том, как ромы захватили часть лесного массива. Сотрудники телеканала боялись агрессивного поведения со стороны обитателей поселения, поэтому обратились за поддержкой к националистам. Об этом пишет издание Заборона.

Поводом для сюжета стал размещенный в соцсети пост сотрудника национального парка "Голосеевский" Александра Соколенко, который рассказал, что поселенцы уничтожают почвенный и растительный покров, засоряют территорию вокруг продуктами жизнедеятельности и бытовыми отходами.

Фото: facebook.com

По словам сотрудника НПП "Голосеевский" Александра Соколенко, представители лесхоза впоследствии попросили активистов о "помощи" в уборке территории. На призыв откликнулись "Национальные дружины". На опубликованном в сети видео видно, как представители этой организации с топорами и молотками разрушают палатки, оставленные цыганами.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацкорпус и Нацдружина разгромили офис "Трудовой Харьковщины".

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