Президент Петр Порошенко заявил, что не так страшна в Украине коррупция, как ее преподносят средства массовой информации. Об этом глава государства сообщил на встрече со студентами Национального университета им. Т. Шевченко в Киеве.

Он заявил, что в медиа-пространстве Украины льется поток эмоциональных сообщений об огромном объеме коррупции в стране.

"Это связано с громкими разоблачениями, громкими процессами и задержаниями. И эта медийная составляющая существенно усиливает впечатление про масштабы негативного явления. К слову, и известный рейтинг Transparency International - это не уровень коррупции, а уровень восприятия коррупции. Очень маленькое количество людей, которые проходят опрос, лично сталкивались с коррупцией, но много о ней слышали из СМИ", - заявил президент.

В тоже время он добавил, что такое "гипертрофированное внимание со стороны СМИ" важно, чтобы формировать нулевую толерантность в обществе к коррупции.

Как сообщала "Страна", Украина оказалась на 130 месте из 180 в индексе коррупции Transparency International. Медленный рост индекса Украины объяснили отсутствием политической воли руководства страны к решительной борьбе с коррупцией и низкий уровень доверия к украинским судам и прокуратуре.

Также "Страна" разбиралась, что значит для украинцев принятие закона об Антикоррупционном суде.