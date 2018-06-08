Канада протестует против возвращения России в G8 из-за Крыма
Канада не поддержит возвращение Россию в "Большую восьмерку", пока не решится вопрос с Крымом.
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Канады сообщила журналистка CBC News Кэти Симпсон.
"Канада не поддержит разрешение на возвращение России в G7, пока она продолжает оккупацию Крыма", - написала она в своем Twitter.
Фото: twitter.com/CBCKatie
Сегодня президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.
С ним согласился премьер Италии Джузеппе Конте.
Россия была исключена из группы стран с крупнейшими экономиками после крымских событий в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.
Ранее "Страна" сообщала, что в бундестаге заявили, что Россию нужно вернуть в состав G8 в противовес США.