Канада не поддержит возвращение Россию в "Большую восьмерку", пока не решится вопрос с Крымом.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Канады сообщила журналистка CBC News Кэти Симпсон.

"Канада не поддержит разрешение на возвращение России в G7, пока она продолжает оккупацию Крыма", - написала она в своем Twitter.

Фото: twitter.com/CBCKatie

Сегодня президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

С ним согласился премьер Италии Джузеппе Конте.

Россия была исключена из группы стран с крупнейшими экономиками после крымских событий в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Ранее "Страна" сообщала, что в бундестаге заявили, что Россию нужно вернуть в состав G8 в противовес США.

Однако, Меркель назвала "невозможным" возврат России в G8.