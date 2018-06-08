На заседаниях 12 и 13 июня в Европарламенте рассмотрят выделение для Украины 1 млрд евро макрофинансовой помощи. Евродепутаты примут решение на фоне успешного голосования в Раде законопроекта об Антикоррупционном суде, считавшегося одним из условий выделения денег от ЕС.

Об анонсе голосования говорится в повестке дня пленарных заседаний Европарламента.

Дебаты по этому вопросу пройдут во вторник. На среду, 13 июня назначено голосование.

Докладчик по вопросу предоставления денег Украине - депутат Ярослав Валенса.

Совет Евросоюза поддержал соглашение с Европейским парламентом по четвертому пакету макрофинансовой помощи для Украины в размере миллиарда евро.

ЕС выделил 1,6 млрд евро макрофинансовой помощи Киеву в 2014 году и 1,8 млрд евро в 2015 году, из которых Украина получила 2,81 млрд евро. Взнос в размере более 600 млн евро был отменен в января 2018 года из-за неполного соблюдения установленных условий.

Как сообщала "Страна", закон об Антикоррупционном суде приняли с учетом требований западных партнеров.

Отметим, что по данным журналиста Рикард Йозвяка, Евросоюз выделит Украине кредит в 1 млрд евро под новый состав ЦИК.