Европарламент 13 июня рассмотрит выделение миллиарда для Украины
На заседаниях 12 и 13 июня в Европарламенте рассмотрят выделение для Украины 1 млрд евро макрофинансовой помощи. Евродепутаты примут решение на фоне успешного голосования в Раде законопроекта об Антикоррупционном суде, считавшегося одним из условий выделения денег от ЕС.
Об анонсе голосования говорится в повестке дня пленарных заседаний Европарламента.
Дебаты по этому вопросу пройдут во вторник. На среду, 13 июня назначено голосование.
Докладчик по вопросу предоставления денег Украине - депутат Ярослав Валенса.
Совет Евросоюза поддержал соглашение с Европейским парламентом по четвертому пакету макрофинансовой помощи для Украины в размере миллиарда евро.
ЕС выделил 1,6 млрд евро макрофинансовой помощи Киеву в 2014 году и 1,8 млрд евро в 2015 году, из которых Украина получила 2,81 млрд евро. Взнос в размере более 600 млн евро был отменен в января 2018 года из-за неполного соблюдения установленных условий.
Как сообщала "Страна", закон об Антикоррупционном суде приняли с учетом требований западных партнеров.
Отметим, что по данным журналиста Рикард Йозвяка, Евросоюз выделит Украине кредит в 1 млрд евро под новый состав ЦИК.