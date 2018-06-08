Ситуация с отставкой министра финансов Александра Данилюка развивалась стремительно, заявил экс-министр в пятницу.

"Я же на самом деле имел желание работать дальше. Ситуация развивалась очень быстро. И даже вчерашнее голосование должно было состояться в четыре часа… Мне сказали: "В четыре часа будет голосование". Все делалось так, чтобы меня не было в зале. Все делалось так, чтобы это тихо можно было проголосовать и забыть", – сказал он в пятницу в эфире "Радио Свобода".

По словам Данилюка, он намерен написать книгу о своей работе в правительстве.

"Я отдыхаю. Мне раньше предлагали написать книгу. Сейчас для этого появилось время", – сказал он.

Отвечая на вопрос о мотивах, побуждавших написать письмо послам стран G7, он подчеркнул, что документ не должен был стать достоянием общественности.

"Оно не должно было быть публичным. Знаете, почему оно стало публичным? Потому что это решили использовать как аргумент, что я что-то сделал не так. Меня не критиковали за бюджет или за налоговую политику. Меня раскритиковали за письмо, которое на сто процентов является правдой", – прокомментировал Данилюк.

По его словам, конфликт такого уровня свидетельствует о дестабилизации: "Когда возникает конфликт такого уровня, это дестабилизация. Должно быть понятно (в такой ситуации – Прим. Ред), почему были приняты такие решения. Я держался до последнего… Но я исчерпал все другие меры, это был крайний шаг", – пояснил он.

Как сообщала "Страна", МВФ сделал заявление после отставки министра финансов Данилюка.

Стало известно, что заместители Данилюка идут в отставку вслед за уволенным министром.

Мы писали, что у Порошенко уже нашли претендента на место Данилюка.