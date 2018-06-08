Известный кинорежиссер из Британии Гай Ричи снял проморолик наушников Beats by Dre. Видео также посвящено чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Но на нем киевляне сразу узнали на свой город. Об этом пишет Информатор.

В центре ролика - "будущее российского футбола" мальчик Андрей. Юный спортсмен тренируется во дворе панельной многоэтажки, но становится объектом насмешек со стороны местных гопников.

Параллельно развиваются истории футбольных звезд современности - англичанина Харри Кейна, бразильца Неймара, игрока сборной Германии Месута Озила и защитника сборной Франции Бенжамена Менди. Заканчивается ролик невероятным триумфом Андрея, забивающего гол со штрафного в обвод стенки из гопников.

Фото: youtube.com

Также в кадре фигурирует и нападающий России Федор Смолов. Кроме того, в съемках ролика приняли участие теннисистка Серена Уильямс и такие футболисты Давид де Хеа, Эден Азар, Тьерри Анри, Патрис Эвра и Рауль Хименес.

Посмотревшие этот ролик жители киевской Оболони уризнали в кадре свой родной район, а вовсе не российскую глубинку. Это вызвало массу насмешек и породило шутку о том, что лбудущее российского футбола находится в Киеве.

Известно, что в конце апреля Гай Ричи с супругой приезжали в Киев, но цель их визита осталась в тайне. Возможно, появление Оболони в новом видео режиссера дает ответ на этот вопрос.

Ранее "Страна" писала о том, что Lufthansa показала рекламный ролик Russland, использовав кадры Киева.