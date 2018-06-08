Сегодня, 8 июня новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал позицию президента США Дональда Трампа, который выступил за то, чтобы Россия снова присоединилась к встречам "Большой семерки" (G7).

Об этом он написал в микроблоге Twitter.

"Я согласен с президентом США Дональдом Трампом: Россия должна вернуться в "восьмерку" (G8). Это отвечает интересам всех", - отметил он.

Фото: twitter.com/GiuseppeConteIT

Его заявление прозвучало на фоне начала саммита G7 в Канаде, где Джузеппе Конте "дебютирует" в качестве главы правительства Италии.

До этого новый премьер Италии выступил за пересмотр санкций против России и большую открытость в отношении Москвы.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина впервые примет участие в саммите министров иностранных дел стран Большой семерки.

Также команда Трампа планирует начать переговоры по миру в Украине.