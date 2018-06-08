Почти 90 тысяч украинцев хранят на депозитах в банках суммарно 161,833 миллиарда гривен. Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик в ходе презентации опроса об ознакомленности потребителей с системой гарантирования вкладов, сообщает FinClub.

По данным Фонда, депозиты на сумму более 500 тыс. гривен в Украине имеют 89,8 тыс украинцев (0,22% от всех вкладчиков). Но общая сумма их сбережений составила 161,8 млрд гривен (39,86% по сумме от всех вкладов) или в среднем 1,8 млн гривен на человека.

Наибольшей категорией вкладчиков являются, те у кого депозиты от 10 гривен до 100 тыс гривен. Таких в Украине 23,4 млн клиентов, или 58% от всех вкладчиков. При этом вместе они держат на депозитах меньше, чем состоятельные украинцы: 100 млрд гривен против 161,8 млрд гривен.

Массовой категорией также являются клиенты, у которых на счетах до 10 гривен (в среднем по 1,5 гривен). Таких клиентов 16,1 млн. Отмечается, что вклады до 10 грн не гарантируются Фондом.

От 100 тыс до 200 тыс гривен на депозитах находятся у 476 тыс украинцев. Суммарно их вклады составляют 69 млрд гривен.

От 200 тыс до 500 тыс гривен в банках держат 268,5 тыс граждан - на общую сумму 75 млрд гривен.

Всего в Украине насчитывается 40,3 млн клиентов-физлиц с общей суммой сбережений 405,9 млрд гривен.

Как сообщала Страна, в совете НБУ посоветовали украинцам покупать гривны и вкладывать в банки.

Ранее Порошенко задекларировал почти миллион гривен дохода от депозита в собственном Международном инвестиционном банке.

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