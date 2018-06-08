В Одессе киберполиция задержала 35-летнего злоумышленника, который систематически обчищал банкоматы с помощью специального оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Переселенец из Луганской области программировал банкоматы на бесконтрольную выдачу наличности. Во время одной из таких "операций", когда он пытался ограбить банкомат на Фонтанской дороге, его и задержали.

Фото: od.npu.gov.ua

Мужчина в медицинской маске и перчатках при помощи специального устройства пытался повлиять на работу банкомата.

По данному факту начато уголовное производство по статье "Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей". У задержанного изъяты банковские карточки, специальные устройства для работы с компьютерной техникой, мобильные телефоны и другие приборы, изготовленные для преступной деятельности.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове взорвали и "обчистили" банкомат.

Также мы сообщали, что в Черниговской области поймали пару хакеров, которые пытались взломать банкомат Приватбанка.