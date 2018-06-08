В Москве скончался кино и театральный актер Игорь Лях, который стал звездой экрана, снявшись в знаменитом советском фильме "Любовь и голуби". Там он сыграл сына главной героини Нины Дорошиной - Леньку.

О смерти актера сообщил его коллега по МХАТу Дмитрий Корепин в Facebook.

Фото: facebook.com

Причина кончины Игоря Ляха не сообщается. На момент смерти ему было 55 лет.

Ранее сообщалось, что 21 апреля в возрасте 83 года умерла известная актриса Нина Дорошина, сыгравшая роль жены главного героя Надежды Кузякиной в фильме "Любовь и голуби". Актриса умерла в Москве у себя в квартире.

Также мы писали, что 25 апреля в Киеве умер народный артист Украины, известный театральный, кино- и телеактер Олег Треповский.