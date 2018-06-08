Четыре туриста погибли, когда сплавлялись по реке Аджарисцкали в Хелвачаурском районе Аджарии, об этом сообщает МВД Грузии.

Об этом Новости-Грузия сообщили в пресс-службе МВД.

В лодке находились шесть человек. По предварительной информации, лодка перевернулась, и все они оказались в горной реке.

На месте работали спасатели. Сразу по прибытию они обнаружили тела трех погибших, а немного позже - тело еще одного человека.

Грузинские СМИ считают, что по предварительным данным, погибшие туристы были из Украины. Однако, эта информация не подтверждена официально.

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности", что карается ограничением свободы сроком до 5 лет или лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.

Министерство иностранных дел Украины оперативно проверяет информацию о возможной гибели украинских туристов в горах Грузии. Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"МИД Украины оперативно проверяет информацию о возможной гибели украинских туристов в горах Грузии", - сообщила пресс-секретарь.

Фото: twitter.com/mariana_betsa

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