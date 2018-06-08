"Сбербанк" получил в собственность за долги торгово-развлекательный центр "Магеллан", который выступал обеспечением по кредиту. Об этом пишет "Экономическая правда".

"ТЦ "Магеллан", право собственности на который с декабря 2017 принадлежит банку, ранее был оформлен на одно юридическое лицо – ГП "Край Проперти". Компания задолжала "Сбербанку" около 68 млн долларов", - заявили в пресс-службе.

По информации банка, еще в декабре 2017 Сбербанк стал владельцем ТЦ, что отражено в Едином реестре прав. Однако реализовать свои права собственности не дали две меры обеспечения.

"Этими мерами обеспечения банк был ограничен в пользовании своим имуществом: он не мог не только непосредственно пользоваться объектом, но и подписывать любые договоры, все платежи от арендаторов незаконно получал предыдущий владелец, а все риски, связанные с работой ТРЦ - пожарные, налоговые и другие – нёс банк. Более того, одним из вышеуказанных обеспечений сотрудникам банка был запрещен доступ на территорию ТРЦ "Магеллан", - пояснили в пресс-службе.

Также сообщается, что в конце мая Верховный Суд Украины снял запрет на право банка пользоваться имуществом.

При принятии залоговых объектов в залог Сбербанк погасил часть задолженности по цене стоимости этих объектов.

Однако по данным Сбербанка, структуры, связанные с бизнесменом Юркевича, еще не выполнили своих финансовых обязательств в полном объеме приблизительно на 45 млн долларов.

"Банк будет продолжать работу по взысканию задолженности с недобросовестного заемщика с целью защиты интересов своих вкладчиков", - добавили в банке.

Как сообщала "Страна", 2 июня, группа неизвестных людей попыталась взять штурмом ТРЦ "Магеллан" по улице Академика Глушкова, 13в. Инцидент сопровождался погромом мебели, а охрана воспользовалась пожарными шлангами.