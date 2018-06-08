"Шахтер" выкупил форварда Кайоде у "Манчестер Сити"
Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин сообщил о выкупе у "Манчерстер Сити" форварда Оларенваю Кайоде.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
"Кайоде продолжит играть в "Шахтере". Мы выкупили его трансфер у "Манчестер Сити" и подписали пятилетний контракт. Он себя хорошо зарекомендовал, Паулу Фонсека им доволен", — цитирует слова гендира Горняков .
В середине мая главный тренер дончан говорил, что клуб намеревается выкупить контракт Кайоде у Горожан.
Нигерийца арендовали у манчестерского клуба весной. Во второй части сезона он провел 8 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.
Ранее "Страна" сообщала, что Лига чемпионов. Шахтер, вместе с новичком Кайоде, провел первую тренировку перед матчем с Ромой.
Также полузащитник Шахтёра Фред прошел обследование на базе Манчестер Юнайтед - СМИ.