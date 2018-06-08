Ульяна Супрун поведала украинцам о том, сколько времени ребенку достаточно провести в раскаленном на солнце автомобиле для того, чтобы произошла беда. Об этом Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

По словам главы Минздрава, в обычный жаркий день панель автомобиля нагревается на солнце до 70 ℃. По результатам исследования Университета Аризоны (США), в таких условиях одного часа хватит, чтобы ребенок пострадал от тепловой травмы, если он останется в закрытом автомобиле. Если авто будет в тени, то это время увеличивается до двух часов. При различных условиях, степень перегрева может даже стать смертельно опасной.

Фото: facebook.com

"Возраст, вес, имеющиеся проблемы со здоровьем и другие факторы, включая одежду и уровень гидратации, влияют на скорость получения тепловой травмы. Дети, по сравнению со взрослыми, особенно чутко реагируют на изменения температуры. Однако часто они не чувствуют перепадов, не могут вовремя сказать, что им жарко. Находясь в тех же условиях, что и взрослые, дети перегреваются гораздо быстрее.

Поэтому будьте внимательны! Никогда не оставляйте детей в машине без присмотра взрослых в течение любого времени. Даже если вы внимательные и любящие родители, психологи предупреждают, что в рутинных делах, вы можете забывать об очень важных вещах. И это может произойти с каждым.

Если планируете путешествие с детьми автомобилем в жаркий период, берите достаточное количество воды для питья и даже обтирания, чаще останавливайтесь, одевайте ребенка в легкую одежду и следите за температурой в салоне авто.

Эти советы также касаются домашних любимцев!", - написала в соцсети Ульяна Супрун.

Ранее "Страна" писала о том, что Супрун советует чистить детям зубы даже тогда, когда они еще не прорезались.

Также мы сообщали, что Супрун прокомментировала разгромные выводы аудита Счетной палаты по лечению онкобольных.