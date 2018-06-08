Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций за 2015-2017 годы еще 12-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, среди которых трое народных депутатов Украины.

В обнародованном в пятницу на сайте НАПК сообщении отмечается, что, в частности, полностью проверяться будут декларации, предоставленные народным депутатом группы "Воля народа" Вячеславом Богуслаевым (за 2015 и 2016 годы), внефракционным нардепом Евгением Мураевым (за 2015 и 2016 годы) и парламентарием из группы "Видродження" Игорем Шкирей за 2015, 2016 годы и 2017 (исправлена).

Кроме упомянутых парламентариев подлежат полной проверке декларации 2015 года (исправлена), а также за 2016 и 2017 годы, предоставленные первым заместителем городского головы Харьковского городского совета Игорем Тереховым и декларации за 2016 и 2017 годы, поданные депутатом Мариупольского городского совета Донецкой области Савелием Вашурой.

Среди оставшихся 7 лиц, чьи декларации подлежат полной проверке НАПК, сотрудники Нацполиции, прокуроры, судья и детектива Национального антикоррупционного бюро Украины.

В пресс-службе Нацагенства проинформировали, что приняты решения о продлении срока проверки 33-х субъектов декларирования и о результатах осуществления полной проверки в отношении 10-ти человек.

"Также были приняты решения о результатах осуществления полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые были предоставлены 10-ю субъектами декларирования, среди которых два народных депутата Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, принято решение о продлении срока полной проверки деклараций 33-х субъектов декларирования на дополнительные 30 календарных дней.

"Напомним, что проведение полных проверок начинается по информации, полученной от физических или юридических лиц, государственных органов власти в письмах, обращениях или жалобах, в которых были приведены факты о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, которые касались конкретного субъекта декларирования и содержали фактические данные или утверждения, которые могут быть проверены", - обратили внимание в НАПК.

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