Генпрократура начало расследование в отношении внефракционного нардепа Украины Евгения Мураева за высказывания об Олеге Сенцове.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

"Генеральной прокуратурой Украины 08.06.2018 в ЕРДР внесено сообщение о совершении народным депутатом Украины Мураевым преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 2 ст. 383 (заведомо неправдивая информация) УК Украины. В частности, основанием для регистрации стало провозглашение с трибуны парламента нардепом. Пашинским речи о неправомерных действиях Мураева", - пишет Сарган.

Сарган отмечает, что "Мураев накануне в интервью 112 каналу предоставил правовую оценку осужденного судом страны–агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова как террориста, а именно личность, которая готовила поджоги и взрывы, чем поставил под сомнение целесообразность возможного обмена О.Сенцова на лиц, которые обвиняются и осужденные украинскими судами за терроризм и сепаратизм".

Досудебное расследование уголовного производства поручено СБУ.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Отметим, что в цитате Мураева нет утверждения, что Олег Сенцов является террористом.

"С точки зрения того, что человек (Олег Сенцов - Прим. Ред.) готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом, для националистической части, наверное, является героем. Время расставит на свои места: кто прав, кто не прав", - заявил Мураев 112 каналу.

Ранее "Страна" сообщала, что "Если Пашинский говорит о моей зраде, значит я - патриот Украины". Нардеп Мураев ответил на обвинения в госизмене.

Также нардеп Береза в Раде схватил за грудки оппозиционера Долженкова из-за Сенцова. Фото.