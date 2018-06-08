Бывший полузащитник донецкого Шахтера Фред, который перешел в Манчестер Юнайтед, может пропустить чемпионат мира по футболу - 2018.

Роковой инцидент произошел с Фредом вчера, 7 июня, на тренировке сборной Бразилии, сообщает Еdvam.com.br в Twitter.

Фред может не сыграть на ЧМ-2018, фото: twitter.com/EdvamMN

Эпизод, который может стать роковым для бразильского футболиста, произошел буквально на ровном месте. Его партнер по сборной, игрок Реала Каземиро ни с того ни с сего пошел в жесткий подкат против Фреда, и сыграл не в мяч, а в голеностоп. Фред не смог продолжать тренировку и сильно хромая покинул поле.

Врачи тут же окружили Фреда и начали оказывать ему первую помощь.

"У него поврежден правый голеностоп, но мы начали восстановительный процесс. Болевые ощущения есть, но делать какой-либо диагноз пока рано, какая-то определенность появится через сутки", - прояснили ситуацию врачи сборной Бразилии.

Ранее "Страна" сообщала, что сборная Аргентины потеряла важного игрока перед стартом ЧМ-2018.