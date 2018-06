Шведский апелляционный суд округа Свеа отменил решения по выплатам России бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом сообщил руководитель Международного центра правовой защиты, организовывавший защиту в зарубежных судах по искам экс-акционеров ЮКОСа Андрей Кондаков, передает ТАСС.

По его словам, отменены решения арбитражных судов за рубежом по искам "первой волны" по делу ЮКОСа после решения суда в Гааге, присудившего России выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании.

"7 июня 2018 года шведский апелляционный суд округа Свеа поставил, наконец, точку в длящихся с марта 2007 года разбирательствах в Стокгольме между группой испанских владельцев американских депозитарных расписок (АДР) ЮКОСа и Российской Федерацией, отменив соответствующее решение стокгольмского арбитража и обязав взыскать с испанских миноритариев в пользу Российской Федерации судебные издержки на сумму порядка $3,3 млн", - рассказал Кондаков.

Напомним, в 2007 году группа испанских инвесторов ЮКОСа, включавшая компании GBI 9000 SICAV S.A., Orgor de Valores SICAV S.A., Quasar de Valores SICAV S.A. и ALOS 34 S.L., подала иск к Российской Федерации на основании соглашения 1990 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР и Королевством Испания в третейский суд под эгидой Арбитражного института при Торговой палате Швеции.

"Стокгольмский арбитраж проигнорировал факт отсутствия у него необходимой юрисдикции для рассмотрения спора по претензиям испанских инвесторов и вынес 20 июля 2012 года решение об удовлетворении иска, сумма которого, в случае исполнения на текущий момент, превысила бы $3,6 млн", - отметил Кондаков.

Это решение последовательно оспаривалось Россией в Окружном суде Стокгольма и Апелляционном суде округа Свеа.

"Таким образом, к настоящему моменту все арбитражные решения по искам "первой волны" против России, вынесенные в пользу бывших акционеров ЮКОСа, отменены вердиктами соответствующих судов", - подчеркнул Кондаков.

Крупнейшим среди них стало решение Окружного суда Гааги в апреле 2016 года, которое аннулировало притязания трех экс-акционеров ЮКОСа (Hulley Enterprises Ltd., Yukos Universal Ltd. и Veteran Petroleum Ltd.) на сумму в $50 млрд.

Как сообщала "Страна", в 2017 году суд Брюсселя снял арест с госсобственности РФ в Бельгии, а также со счетов ФГУП "ИТАР-ТАСС" и ФГУП "РИА Новости", наложенный ранее по обращениям представителей ЮКОСа.

Также мы рассматривали дело ЮКОСа, как прецедент, и анализировали, после решения международных судов, заплатит ли Россия за аннексию Крыма и удастся ли взыскать деньги на практике.