Шведский суд отменил все выплаты бывшим акционерам ЮКОСа
Шведский апелляционный суд округа Свеа отменил решения по выплатам России бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом сообщил руководитель Международного центра правовой защиты, организовывавший защиту в зарубежных судах по искам экс-акционеров ЮКОСа Андрей Кондаков, передает ТАСС.
По его словам, отменены решения арбитражных судов за рубежом по искам "первой волны" по делу ЮКОСа после решения суда в Гааге, присудившего России выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании.
"7 июня 2018 года шведский апелляционный суд округа Свеа поставил, наконец, точку в длящихся с марта 2007 года разбирательствах в Стокгольме между группой испанских владельцев американских депозитарных расписок (АДР) ЮКОСа и Российской Федерацией, отменив соответствующее решение стокгольмского арбитража и обязав взыскать с испанских миноритариев в пользу Российской Федерации судебные издержки на сумму порядка $3,3 млн", - рассказал Кондаков.
Напомним, в 2007 году группа испанских инвесторов ЮКОСа, включавшая компании GBI 9000 SICAV S.A., Orgor de Valores SICAV S.A., Quasar de Valores SICAV S.A. и ALOS 34 S.L., подала иск к Российской Федерации на основании соглашения 1990 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР и Королевством Испания в третейский суд под эгидой Арбитражного института при Торговой палате Швеции.
"Стокгольмский арбитраж проигнорировал факт отсутствия у него необходимой юрисдикции для рассмотрения спора по претензиям испанских инвесторов и вынес 20 июля 2012 года решение об удовлетворении иска, сумма которого, в случае исполнения на текущий момент, превысила бы $3,6 млн", - отметил Кондаков.
Это решение последовательно оспаривалось Россией в Окружном суде Стокгольма и Апелляционном суде округа Свеа.
"Таким образом, к настоящему моменту все арбитражные решения по искам "первой волны" против России, вынесенные в пользу бывших акционеров ЮКОСа, отменены вердиктами соответствующих судов", - подчеркнул Кондаков.
Крупнейшим среди них стало решение Окружного суда Гааги в апреле 2016 года, которое аннулировало притязания трех экс-акционеров ЮКОСа (Hulley Enterprises Ltd., Yukos Universal Ltd. и Veteran Petroleum Ltd.) на сумму в $50 млрд.
Как сообщала "Страна", в 2017 году суд Брюсселя снял арест с госсобственности РФ в Бельгии, а также со счетов ФГУП "ИТАР-ТАСС" и ФГУП "РИА Новости", наложенный ранее по обращениям представителей ЮКОСа.
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