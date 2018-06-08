Сегодня, 8 июня президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в G8.

Об этом передает агентство Bloomberg.

По его информации, такое заявление Трамп сделал перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7.

В марте 2014 года "Большая семерка" в связи с ситуацией на Украине и в Крыму на заседании в Гааге приняла решение о том, что саммит G8 в июне того же года состоится в формате G7 в Брюсселе без участия России.

Встречи в формате G8 были приостановлены до тех пор, "пока Россия не изменит курс и не вернет обстановку к условиям, в которых G8 способна вести содержательное обсуждение", говорилось в совместном заявлении руководства Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и председателей Европейского Совета и Европейской Комиссии.

Ранее "Страна" сообщала, что Меркель назвала "невозможным" возврат России в G8.

Также Трамп на встрече с Меркель заявил, что хорошо было бы поладить с Россией.