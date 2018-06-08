Пока внимание болельщиков и экспертов приковано к предстоящему чемпионату мира по футболу - 2018, который пройдет в России, в УЕФА тоже не сидят сложа руки.

Организация объявила о модернизации бренда Лиги чемпионов с нового сезона. Как заявили в УЕФА новый бренд Лиги чемпионов приобрел новый, более яркий вид. За ним стоит концепция, выраженная так: "Акцентировать моменты, которые создают главную сцену".

Фото: uefa.com

Центральное место в новой визуальной концепции бренда занимают соединенные звезды, взятые со "звездного мяча" с логотипа Лиги чемпионов УЕФА. Концепция передает культовые примеры демонстрации выдающейся техники и таланта, которые делают вечера Лиги чемпионов УЕФА такими особенными.

Новый бренд обладает большей гибкостью, сохраняя главные элементы - такие как гимн, стадион и трофей. Синяя цветовая гамма, берущая корни в теме вечеров Лиги чемпионов УЕФА, обогатилась акцентными цветами - маджентой (пурпурным) и цианом (сине-зеленым), которые освежают восприятие образа.

Четкое визуальное оформление

Новая концепция визуально выражает переработанное позиционирование бренда Лиги чемпионов УЕФА. Она укрепляет базовые ценности бренда, которыми славится турнир, и одновременно подчеркивает ведущую роль турнира в футболе. Лига чемпионов УЕФА выросла и стала частью глобальной индустрии развлечений, перестав быть исключительно спортивным турниром.

Маркетинговый директор УЕФА Ги-Лоран Эпстейн заявил по этому поводу: "Лига чемпионов УЕФА - узнаваемый в мире футбольный, спортивный и развлекательный бренд. Его обновление максимизирует возможности соприкосновения с болельщиками и партнерами с помощью новых технологий и платформ".



Соответствие цифровым требованиям

Усовершенствованная айдентика лучше сочетается с цифровыми, мобильными и социальными медиаплатформами. Новые элементы облегчают масштабирование и интеграцию бренда (от софт- до фулл-) на малых экранах и устройствах. Уровень детализации таких образов, как "главная сцена" (звездный стадион) и "звездный мяч", отвечает требованиям телевизионного вещания в ультравысоком разрешении. Благодаря этому бренд останется актуальным и привлекательным для болельщиков, так как они смогут взаимодействовать с ним в условиях постоянного развития технологий и платформ.

Самые значительные изменения за последние годы

УЕФА пересматривает брендинг турниров каждые три года - перед стартом очередного трехлетнего коммерческого цикла реализации телевизионных и спонсорских прав. По сравнению с предыдущими обновлениями, новый дизайн делает большой шаг вперед. Приобретает большее значение образ "звездного мяча", но узнаваемый и успешный звездный стадион ("главная сцена") также входит в бренд-пакет. Это дает УЕФА и его партнерам больше ключевых образов, которые можно использовать в целях коммуникации.

Кобрендинг и гибкий подход

Ребрендинг проводился для того, чтобы учесть интересы широкого круга сторон, таких как спонсоры, вещательные компании, лицензиаты и клубы. Новая, более гибкая цветовая система кобрендинга позволит коммерческим партнерам варьировать брендовый образ в соответствии со своими нуждами, не выбиваясь из общего стиля.

Новый бренд разработан в сотрудничестве с маркетинговым партнером УЕФА TEAM Marketing AG, а также лондонским креативным агентством DesignStudio.

Ранее "Страна" сообщала, что УЕФА поменял в еврокубках с нового сезона.