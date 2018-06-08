В Польше автобус с детьми столкнулся с грузовиком и слетел с ров, 6 человек тяжело ранены
Вблизи города польского города Тенчин (Малопольское воеводство) автобус столкнулся с грузовиком и задел еще одно авто.
Об этом пишет Оnet.pl.
В результате ДТП шесть человек, в том числе четверо детей и двое водителей, получили тяжелые ранения. Около 20 человек нуждались в госпитализации.
Подробности столкновений не приводятся, известно, что на месте работают спасательные службы, а также медицинский вертолет. Дороге временно перекрыта.
В автобусе ехало 44 детей с 7 класса начальной школы, а также взрослые опекуны. Группа ехала в Варшаву. Двух человек из грузовика и легкового автомобиля зажало, их уже освободили спасатели.
"Лобовое столкновение произошло, когда один из водителей выехал на встречную полосу", – сообщил представитель полиции.
Фото: onet.pl, RMF24.pl
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