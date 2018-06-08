Вблизи города польского города Тенчин (Малопольское воеводство) автобус столкнулся с грузовиком и задел еще одно авто.

Об этом пишет Оnet.pl.

В результате ДТП шесть человек, в том числе четверо детей и двое водителей, получили тяжелые ранения. Около 20 человек нуждались в госпитализации.

Подробности столкновений не приводятся, известно, что на месте работают спасательные службы, а также медицинский вертолет. Дороге временно перекрыта.

В автобусе ехало 44 детей с 7 класса начальной школы, а также взрослые опекуны. Группа ехала в Варшаву. Двух человек из грузовика и легкового автомобиля зажало, их уже освободили спасатели.

"Лобовое столкновение произошло, когда один из водителей выехал на встречную полосу", – сообщил представитель полиции.

Фото: onet.pl, RMF24.pl

Как сообщала Страна, десять украинских студентов попали в ДТП в польской столице - Варшаве. Водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в фонарь на кольцевой развязке. На месте аварии остановилось движение и были повреждены трамвайные пути. В результате ДТП пострадали восемь человек, всего в салоне поместилось 10 человек.

14 мая 2018 В Польше в ров упал автобус, в котором находились украинцы.

Мы писали, что рейсовый автобус выехал на встречную полосу и врезался в грузовик с песком