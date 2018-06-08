После того, как вокалист группы "Грибы" Юрий Бардаш публично обвинил свою жену певицу Луну в измене с музыкантом Сашей Волощуком, он излил свой гнев в новый трек, который опубликовал на своем youtube-канале.

Название трека - YOURA ZLOY. Вероятно, оно соответствует тому, что происходило в душе у музыканта в связи со скандалом.

Опубликованный трек представляет собой аматорский ролик, снятый, судя по всему, на камеру мобильного телефона. Никаких сопроводительных комментариев к песне музыкант не давал.

Следует отметить, что опубликованное 7 июня видео собрало уже 29,5 тысяч просмотров и довольно много комментариев.

Ранее "Страна" писала о том, что экс-участник группы "Грибы" открыл в Киеве бар с комнатой для геймеров.

Также мы сообщали, что стала известна причина распада популярной группы "Грибы".