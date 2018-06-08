В столице без воды остались жители нескольких районов из-за 21 повреждения сетей холодного водоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

Как сообщает Киевводоканал, временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Немировича-Данченко, 1 (жилой дом), 2 (университет);

ул. Боричев Ток, 3 (офисы) и 8 (офисы), 7 (жилой дом);

ул. Миколайчука, 9-Б (школа);

ул. Стратегическое шоссе, 40, 42, 44, 44-А, 46, 48 (жилые дома);

ул. Закревского, 19-Б (детсад);

ул. Жолудева, 3-Г (школа);

ул. Новополевая, 2.

Напомним, ранее Киевводоканал анонсировал увеличение в 2019 году тарифов на услуги по водоснабжению и водоотводу. Одной из причин называлась изношенность сетей.

Ранее "Страна" сообщала, что жители села под Киевом грозят перекрыть трассу на Ковель из-за нехватки воды.

Также сообщалось, что из-за аварии на водопроводе в Киеве Рада и Кабмин остались без воды.