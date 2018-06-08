"Киевводоканал" назвал адреса в столице, где отключили воду
В столице без воды остались жители нескольких районов из-за 21 повреждения сетей холодного водоснабжения.
Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.
Как сообщает Киевводоканал, временно отсутствует водоснабжение по адресам:
- ул. Немировича-Данченко, 1 (жилой дом), 2 (университет);
- ул. Боричев Ток, 3 (офисы) и 8 (офисы), 7 (жилой дом);
- ул. Миколайчука, 9-Б (школа);
- ул. Стратегическое шоссе, 40, 42, 44, 44-А, 46, 48 (жилые дома);
- ул. Закревского, 19-Б (детсад);
- ул. Жолудева, 3-Г (школа);
- ул. Новополевая, 2.
Напомним, ранее Киевводоканал анонсировал увеличение в 2019 году тарифов на услуги по водоснабжению и водоотводу. Одной из причин называлась изношенность сетей.
Ранее "Страна" сообщала, что жители села под Киевом грозят перекрыть трассу на Ковель из-за нехватки воды.
Также сообщалось, что из-за аварии на водопроводе в Киеве Рада и Кабмин остались без воды.
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