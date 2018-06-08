Фракция "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде требует от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания пересмотреть лицензию телеканала "NEWSONE" после заявлений в эфире нардепа Евгения Мураева (внефракционный). Об этом сообщается на Facebook странице БПП.

В сообщении говорится, что фракция настаивает на том, чтобы подкомитет по депутатской этике и морали рассмотрел высказывания Евгения Мураева об украинском политзаключенном Олеге Сенцове.

"БПП глубоко возмущена высказываниями Евгения Мураева, который в телеэфире телеканала News One назвал украинского политзаключенного Кремля Олега Сенцова террористом… Еще большее возмущение у нас вызывает то, что Мураев является владельцем телеканала, который в то время, когда Россия ведет войну против нашей страны, откровенно пропагандирует антиукраинские настроения, фактически является легитимным рупором Кремля в Украине", - говорится в заявлении фракции "БПП".

Стоит отметить, что заявление Мураева прозвучало 7 июня на в эфире "112 Украина". При этом он не называл Сенцова террористом, а говорил, что так его воспринимает "часть населения".

Дословно это звучало так: "Сенцова можно по-разному воспринимать. С учетом того, что человек готовил поджоги и взрывы: для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем. И время покажет, кто прав".

Также сообщалось, что глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский (фракция "Народный фронт") просит открыть дело против нардепа Евгения Мураева за его высказывания о режиссере Олеге Сенцове.

Сам Мураев уже отреагировал на эти обвинения, заявив, что "если о моей "зраде" заявляет такой политик как Пашинский, то значит я себя могу считать патриотом Украины".

"Страна" писала, что 8 июня в зале Верховной Рады произошла стычка между нардепами Юрием Березой ("Народный фронт") и Александром Долженковым ("Оппозиционный блок"), связанная с режиссером Олегом Сенцовым.