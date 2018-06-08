В украинской политике разгорается скандал вокруг заявления внефракционного нардепа Евгения Мураева об украинском заключенном в России Олеге Сенцове.

В эфире канала 112 Мураев заявил, что режиссер, который получил в России 20 лет строгого режима, для части населения является террористом.

"Сенцова можно по-разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националистической части он, наверное, является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав", – сказал Мураев.

Эти слова нардепа (интерпретируемые таким образом, что якобы Мураев назвал Сенцова террористом) вызвали вал критики со стороны части блогеров, а затем и политиков. Они призвали к бойкоту канала NewsOne, которым владеет Мураев.

В Раде также потребовали открыть против депутата дело о госизмене. И прокуратура уже оперативно завела его.

Одновременно хозяину NewsOne вспомнили, что он называл события на Майдане госпереворотом.

Сам же Мураев говорит, что не называл Сенцова террористом и не вменял ему преступлений - а лишь озвучил то, что думает часть населения. Происходящее вокруг себя нардеп считает политической кампанией, цель которой - найти повод, чтобы закрыть его телеканал, критикующему власть.

"Страна" разбиралась в очередном скандале вокруг "словопреступления".

Что говорят критики Мураева

Крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев первым призвал к бойкоту телеканала Мураева. Позже этот бойкот поддержал ряд единомышленников Муждабаева.

"Как вы можете сидеть у этого преступника в студии? Как вы можете делать рупору Путина в Украине рейтинги? Как вы смеете создавать у зрителей иллюзию, что это вроде как нормальное СМИ, которому можно доверять? Ведь вы сами прекрасно знаете, что это русская пропаганда. Как вам не стыдно помогать Путину захватывать Украину?", - написал журналист в Facebook.

"Только полный #бойкотNewsOne, стопроцентный и абсолютный. Я призываю открыто и внятно присоединиться к нему всех политиков, журналистов, всех граждан нашей страны, которым она действительно дорога", - резюмировал Муждабаев.

Нардеп Мустафа Найем поддержал бойкот, но частично. Он заявил, что не будет ходить на эфиры Newsone, пока Евгений Мураев не извинится за свои слова. Он также "справедливости ради" напомнил, что слова Мураева прозвучали на другом телеканале:

"Сегодня был приглашен на вечерний прайм NewsOne. Но в связи с идиотским заявлением владельца телеканала об Олеге Сенцове, меня там не будет. И впредь, при всем уважении к журналистам телеканала, я отказываюсь ходить на эфиры NewsOne до официальных извинений Евгения Мураева перед Олегом и его семьей.

И призываю к этому всех своих коллег. Было бы странно ходить в футболках с надписью "Свободу Сенцову", организовывать акции в его поддержку и при этом ходить на телеканал, собственник которого, ссылаясь на абсурдные показания и факты, заявляет, что он не уверен - террорист Сенцов или нет. Я не люблю слово бойкот, считаю блокаду медиа малоэффективным, но в данном случае ситуация вышла за грань разумного.

(Справедливости ради надо отметить, что заявление Мураева прозвучало не на NewsOne, а в эфире 112 канала)".

Однако звучали и более радикальные призывы против Мураева. Журналист Юрий Бутусов хочет, чтобы нардеп за высказывание о Сенцове сидел в тюрьме, а перед этим - был лишен депутатского мандата.

"Если Верховная Рада хотя бы на грамм себя уважает, то скотина Мураев будет лишен депутатского мандата. В мирной цивилизованной стране этот подонок попал бы в тюрьму как пособник террористов, а если бы была объявлена настоящая война, то Мураева бы пристрелили как предателя на месте. Интересно, как отреагирует парламент на это демонстративное и спланированное оскорбление умирающего за свои принципы человека и гражданина Украины агентом российских спецслужб Мураевым, который работает под прикрытием депутата и владельца телеканала Newsone?".

Журналист Павел Казарин заявил, что Евгений Мураев - "украинский пророссийский", который "притворяется оппозицией", а на деле готовит реванш.

С такими людьми, считает Казарин, не нужно даже что-то обсуждать. "Нет смысла вести с ними переговоры. Ничто из предложенного не будет для них достаточным. Даже Таможенный союз и "второй государственный" будут для них лишь промежуточной стадией. Следом за которой должно идти поглощение и унификация", - предрекает он.

В дело вмешались власти

Реакция силовиков и приближенных к ним депутатов показывает, что Мурева попал под конкретный "пресс".

Арсен Аваков в Facebook назвал нардепа "подонком".

Глава комитета Рады по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский призвал СБУ завести против Мураева дело по факту государственной измены.

"Существо, которое носит мандат депутата Верховной Рады, по фамилии Мураев, сделало заявление, что с Сенцовым не все так просто, этот человек готов на поджоги, на подрывы и время все поставит на свои места", – заявил нардеп с трибуны Рады.

Пашинский пообещал, что Мураев не войдет в сессионный зал, пока не извинится перед Сенцовым.

"Уважаемые друзья, долго мы будем терпеть официальные рупоры российской пропаганды на территории Украины? Долго продажные клоуны будут рассказывать нам о свободе слова, а враг в это время через "ньюзваны" и прочую нечисть будет вести с нами войну?.. Я обращаюсь к Мураеву: неуважаемый, вы не зайдете в этот зал, пока не принесете публичных извинений перед Сенцовым и государством Украина", – сказал глава комитета по нацобороне.

Позже об открытии дела после речи Пашинского отрапортовала спикер генпрокурора Лариса Сарган. Она заявила, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 (госизмена) и ч. 2 ст. 383 (заведомо неправдивая информация) УК Украины.

"Основанием для регистрации стало провозглашение с трибуны парламента нардепом. Пашинским речи о неправомерных действиях Мураева", - обосновала такое решение Сарган.

У Луценко отмечают, что "Мураев накануне в интервью 112 каналу предоставил правовую оценку осужденного судом страны–агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова как террориста, а именно личность, которая готовила поджоги и взрывы, чем поставил под сомнение целесообразность возможного обмена О.Сенцова на лиц, которые обвиняются и осужденные украинскими судами за терроризм и сепаратизм".

Одновременно в Блоке Порошенко призвали Нацсовет по вопросам телерадиовещания "в самые короткие сроки" пересмотреть лицензию у телеканала Newsone.

Что интересно, высказывание Мураева прозвучало на телеканале 112, а не на Newsone. Таким образом крупнейшая фракция парламента по-крупному оскандалилась, считает сам нардеп.

"Усердие, превозмогающее разум. Идиоты в БПП лепят сообщения не просто не читая источников, но тупо взяв скриншот абсолютно другого канала, замазав дату. Но все эти ошибки с названием, которые сплошь и рядом вылезают у комментаторов, неслучайна. Вторая цель - независимый всеукраинский телеканал, ставший власти занозой в заднице. И они так хотят закрыть ему рот, что даже не пытаются особо прятаться".

Еще один штрих к "накату" на владельца Newsone - это старт проверки его декларации за 2017 году, которую на гребне скандала начало НАПК.

После всех движений прокуратуры "дело Мураева" прокомментировал президент Петр Порошенко.

"Мне приятно было увидеть единство родственников заключенных, решительное осуждение заявлений, которые некоторые народные депутаты позволили себе сделать с украинских, точнее неукраинских каналов", - цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

Позиция Мураева и его защитников

Евгений Мураев уже прокомментировал обвинения против себя.

"Такого количества провластных ресурсов и каналов единовременно никогда обо мне не говорили. Лично Мураеву была посвящена часть заседания правительства. Сам Пашинский, блистая очками, говорил обо мне с трибуны Верховной Рады. В фейсбуке буря эмоций, переходящих в визг.

А всего лишь было сказано "время всё расставит на свои места". В том числе, в деле Сенцова.

Но это лишь повод, которого явно ждала тупая машина пропаганды. Причем из серии "хоть что-нибудь".

Высосать из телефонного комментария дэржавну зраду плохо получается даже у опытных шакалов клавиатуры. Больше прицепиться не к чему, а прицепиться нужно. Потому, что я умею их больно бить фактами, цифрами, идеями. Представители власти уровнем повыше не ходят со мной в эфиры потому что знают: им нечего ответить. Всё, что они могут - рассказывать про врагов "внешних и внутренних", на этом бесславные ублюдки паразитировали четыре года. И хотят попировать еще пяток.

Примерно то же самое было, когда я еще на ток-шоу у Шустера в 2016 году говорил, что нынешней власти живая и здоровая Савченко не нужна. Патриотов корежило и они пускали слюни. Чтобы в 2018 году с облегчением засунуть ее в украинскую тюрьму умирать.

Уверяю вас, то же самое относится и к Сенцову, и к Сущенко, и ко всем остальным "політв'язням". Они нужны им только как жертва.

Люди их не интересуют.

А если такие гнусные персонажи, как Пашинский, Геращенко, Гройсман и прочие говорят про мою "зраду", это означает, что я - настоящий патриот Украины. Можно считать наградой".

"Половина из тех, кто цитируют Мураева, не слышали его слов, сказанных в интервью 112 каналу", - говорит журналист Анатолий Шарий.

Он также считает ошибку Блока Порошенко, призвавшего отозвать лицензию у Newsone за цитирование Мураева (на самом деле это был 112 канал), преднамеренным фейком с целью раздуть страсти вокруг именно телеканала, который к этой истории не имеет никакого отношения.

"Это в чистом виде наезд на Newsone", - утверждает журналист.

Политолог Сергей Быков поддерживает позицию Мураева и акцентирует внимание на том, что тот не называл Сенцова террористом, а говорил, что власть использует его имя в своих политических интересах.

"Вице-спикер Геращенко призвала нардепов бойкотировать NEWSONE TV, а нардеп Береза назвал Мураева ублюдком за высказывания в адрес Сенцова в эфире 112.ua.

Друзья, я не доктор, но у вас симптомы звуковых и оптических галлюцинаций. Иначе, как вы смогли в таком ключе истолковать слова Мураева?

Единственное, что Мураев сказал, что власть пытается делать из Сенцова и Афанасьева героев, мол Афанасьев под давлением дал показания, которые позволили осудить Сенцова. Но на видео допросов Афанасьева видно, что он весел, пребывает в бодром духе и не испытывает никакого давления.

Фактически, Мураев здесь привел те же данные, которые и Ольга Шарий в своем влоге.

Единственное оценочное суждение, высказанное Мураевым было относительно попыток власти искусственно героизировать отдельных личностей в своих политических интересах.

Я готов подписаться под каждым словом Мураева на этот счет.

Умение думать и анализировать очень помогает не быть идиотом в современном мире".

Блогер Елена Дьяченко считает, что Мураев напомнил власти, что ей выгодно заключение Сенцова - как это было и с Савченко, когда она была в российской тюрьме.

"Корежит их всех ведь не от слов Мураева "для кого-то Сенцов тероорист, для кого-то - герой, время расставит все на свои места". Так прекрасно их выворачивает наизнанку от показаний Афанасьева и следующего из них вывода о том, что Сенцова они сами же и сдали намеренно, чтобы иметь в застенках Кремля неосвобождаемого (с надеждой ведь лажа вышла) узника, которым можно бесконечно мобилизовать свой оставшийся электорат. А тут снова как-то наперекосяк".

Журналистка Ольга Шарий напоминает, что инициатор уголовного дела против Мураева Сергей Пашинский сам имеет крайне сомнительную репутацию.

Юрист Андрей Портнов считает, что после смены власти люди, называвшие Мураева преступником, сами будут думать, как не попасть в эту категорию.

"Прочитал истерику, что Мураев - враг. Кто враг, покажут первые месяцы после поражения Порошенко, когда делить всех нужно будет уже не на старых и новых, а на две другие категории - на тех, кто непричастен к крови, насилию и мародёрству и на тех, кто занимал любую должность при этом режиме и своим присутствием во власти, бездеятельностью или даже молчанием, каждый день помогал освящать и легализовывать убийства, насилие, ненависть, преступность, ксенофобию, незаконные бандформирования".